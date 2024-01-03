Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на губернатора Курської області, передає 24 Канал.
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Зникло світло та опалення
Губернатор заявив про нібито якусь "повітряну атаку". Росіяни скаржаться, що пошкодження спричинило відключення електрики в житлових будинках одразу декількох населених пунктів.
Роботи аварійних бригад тривають. Намагаються підключити за резервною схемою.
До речі, у Желєзногорську через стрибок напруги та гідроудар стався прорив теплотраси. Тож без опалення залишилися 17 багатоквартирних будинків 14 мікрорайонів.
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Вранці у Бєлгороді працювала "ПеВеО"
- Зауважимо, що неспокійним ранок 3 січня був і для жителів Бєлгородщини.
- В обласному центрі вмикали сирени. Вибухи пролунали в Бєлгороді близько 04:30.
- Місцеві жителі повідомляли про роботу "ПеВеО".
- До речі, повітряну тривогу в Бєлгороді цього ранку оголошували вже двічі. Окупанти заявляли про "ракетну небезпеку".