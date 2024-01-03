Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на губернатора Курської області, передає 24 Канал.

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Зникло світло та опалення

Губернатор заявив про нібито якусь "повітряну атаку". Росіяни скаржаться, що пошкодження спричинило відключення електрики в житлових будинках одразу декількох населених пунктів.

Роботи аварійних бригад тривають. Намагаються підключити за резервною схемою.

До речі, у Желєзногорську через стрибок напруги та гідроудар стався прорив теплотраси. Тож без опалення залишилися 17 багатоквартирних будинків 14 мікрорайонів.

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