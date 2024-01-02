Окупанти масовано обстріляли Україну з самого ранку 2 січня. А вже об 11 дня російська влада повідомила про ракетну небезпеку для Бєлгорода.

Дивіться також Наслідки атаки на Київ: порятунок людей і зруйновані вщент житлові будинки - фото й відео

Що відомо про вибухи в Бєлгороді 2 січня

Хоча росіян просили не підходити до вікон, мережею ширяться відеозйомки саме біля вікон. Люди фільмують, як виє сирена, а також фіксують "момент гучного хлопка над областю".

Окрім цього, вони показують у роликах вибухи, але там дуже добре видно все довкола. Зокрема критичну інфраструктуру. Не дуже зрозуміло, навіщо вони це роблять – можливо, це українські агенти?

Росіяни показують вибухи біля критичної інфраструктури: дивіться відео

Влада закликала пройти в укриття через ракетну небезпеку. Але багато хто з росіян викладав ролики, де видно, що укриття закриті.

Вибухи в Бєлгороді: дивіться відео

Уламки пошкодили кілька авто та чотири приватні будинки. Є поранений у важкому стані – йому посікло осколками ноги та руки.

Наслідки вибухів у Бєлгороді 2 січня / Фото російські телеграм-канали

Іще виглядає на те, що росіяни просто розтягують на сувеніри "уламки чогось збитого над містом". Принаймні на одному з фото чоловік тримає уламок на тлі подушок і ковдр.

У російському міноборони написали, що о 12-й Україна нібито обстріляла місто з РСЗВ "Вільха", ППО буцімто знищила чотири ракети.

ППО Росії діряве, а ракети падають з літаків просто на російські села

Цього разу мешканці Бєлгорода реагують на атаку значно стриманіше, аніж на обстріли перед Новим роком, коли були загиблі. Тоді Україна вдарила по військових об'єктах, але через непрофесійність російської ППО уламки пошкодили цивільну інфраструктуру.

Зранку 2 січня повідомляли про падіння ракети у Воронізькій області.