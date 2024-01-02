Про це повідомили в російських пабліках, передає 24 Канал. Інцидент трапився неподалік Новотроїцької станиці – за більш ніж 400 кілометрів від фронту.

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На кадрах видно, як посеред поля лежать обгорілі уламки ракети з російським маркуванням. Припускають, що це можуть бути залишки аеробалістичної ракети "Кинджал" або крилатої Х-101.

"Ракета впала або була збита вогнем російських ППО на території Росії в районі Ставропольського краю. 425 км від лінії фронту", – написали в мережі.

Російська влада вигадує відмовки

Губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров прокоментував "голосні звуки, схожі на вибухи", які почули мешканці Ставрополя й деяких інших населених пунктів. Він запевнив, що такі звуки видали військові літаки.

Це не петарди, які часто чути в передноворічні дні. Такий звук видають російські військові літаки під час переходу на надзвуковий режим,

– сказав Владіміров.

Губернатор додав, що "жодних загроз для жителів краю немає" і "все під контролем".

Зверніть увагу! У Ставропольському краї вже падала російська ракета "Кинджал" у вересні 2022 року, але звинуватили Україну. Тоді п'ять осіб зазнали поранень.

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