Об этом 24 Каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый, заметив, что город живет в привычном ритме, несмотря на пережитый утром стресс.

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Последствия атаки на Львов

Садовый прежде всего выразил большую благодарность военным, которые уничтожили большое количество ракет, направлявшихся в том числе и на Львов. В результате обстрела есть попадание в объект инфраструктуры, ударной волной выбиты окна в 16 домах, также повреждены оконные конструкции в 2 школах и очень много машин.

Он подтвердил, что три человека получили травмы, им оказали медицинскую помощь, поэтому угрозы их жизни нет.

По словам мэра Львова, все службы оперативно выехали, работают коммунальщики и государственная служба чрезвычайных ситуаций. Город живет в привычном ритме, несмотря на пережитый стресс. В то же время на 9:00 запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Сразу будем определять компенсацию для жителей за каждое выбитое окно,

– подчеркнул Садовый.

Ведь, отметил он, сейчас зима, поэтому важно немедленно приступить к восстановительным работам, чтобы люди были в безопасности. На данный момент нет проблем с водо- и теплоснабжением. Конечно, такие случаи – это шок, особенно для детей. Поскольку все произошло перед началом обучения, то дети не пойдут в школы, которые были повреждены.

Сколько компенсируют львовянам

Садовый подчеркнул, что находится сейчас на контакте с жителями и бизнесом. Потому что в результате взрывной волны в домах львовян покрутило окна и двери. Также поврежден расположенный рядом бизнес-центр.

Сейчас главная наша задача – это ликвидировать последствия этой беды, чтобы люди были в безопасности, чтобы были в тепле,

– сказал мэр Львова.

Ведь, по его словам, речь идет о поврежденных окнах примерно в 400 помещениях. Поэтому нужно помочь всем людям, чтобы они оперативно начали восстановительные работы. Кроме того, снимаются все бюрократические процедуры.

Важно! Комиссия по чрезвычайным ситуациям о последствих ракетных обстрелов Львова утвердила компенсацию в размере 12 тысяч гривен за одно выбитое окно и 8 тысяч гривен за выбитую дверь. Также город будет сотрудничать с благотворительными организациями, потому что некоторые вещи не может самостоятельно компенсировать.

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