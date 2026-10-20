Россияне терроризировали Львовскую область "Шахедами": какие последствия атаки

В ночь на 20 октября российские войска цинично провели атаку на энергетическую инфраструктуру Львовской области. К сожалению, в области зафиксированы повреждения.

Для ночного удара по Львовской области российские военные применили реактивные беспилотники. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Каковы последствия удара дронов по Львовской области?

В Солонковской общине обошлось без погибших и пострадавших. В то же время в результате атаки повреждены крыши одного частного дома и двух дач.

Экстренные службы и профильные специалисты фиксируют последствия попыток врага повредить энергетические объекты в области.

Вражеские БПЛА двигались с высокой скоростью и регулярно меняли курс. Дополнительные трудности для украинских защитников создали погодные условия, в частности сильный туман, но военным удалось отработать по воздушным целям.

Напомним, вечером 19 октября Воздушные силы предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении Львова с запада, после чего в регионе работала ПВО.