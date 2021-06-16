Атака на медиков: в Афганистане убили 5 вакцинаторов от полиомиелита

В Афганистане в провинции Нангархар убили 5 специалистов, которые прививали население от полиомиелита. Кроме того, один из сотрудников получил ранения.

Гибель вакцинаторов уже подтвердили в местной полиции и Министерстве здравоохранения Афганистана. Кроме того, сообщили, что в столице провинции Джелалабад ранили еще 3 людей.

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Полиция подозревает Талибан

Правоохранитель Фарид Хан рассказал, что вакцинаторы погибли в результате 3 атак на разных локациях. Правоохранитель сообщил о "скоординированном нападении".

По словам Хана, его совершили представители "Талибана", чтобы лишить людей вакцины против полиомиелита. Из-за преступления акцию по вакцинации в Нангархар пришлось остановить. Талибан пока опровергает свою причастность к убийству специалистов.

Сторонники "Талибана" являются активными противниками вакцинации. Они заявляют, что это – якобы заговор Запада, который имеет цель навредить детям.

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