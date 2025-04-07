Неижпапа объяснил, почему атаковать вражеские объекты морскими дронами стало сложнее
- Атаки украинскими морскими дронами стали сложнее из-за эшелонированной системы обороны России, сказал командующий ВМС Алексей Неижпапа.
- Украинские дроны должны совершенствовать, чтобы они быть более эффективными, нести разнообразное оружие и оставаться впереди в технологиях.
- Россия пытается создать аналоги украинских морских дронов, и ВСУ готовятся противодействовать этим угрозам.
Использование украинских морских дронов для атаки вражеских объектов стало сложнее. Россия выстроила эшелонированную систему обороны для их защиты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Военно-Морских сил Украины Алексея Неижпапы в интервью "Крым.Реалии".
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Что рассказал командующий ВМС об атаках морскими дронами
Алексей Неижпапа рассказал, что когда-то украинские военные спокойно могли зайти в Севастопольскую бухту на дронах, сейчас это не так просто.
Потому что противник сделал эшелонированную систему обороны. Начинает с эшелонированной системы обнаружения, дальние, средние, ближняя зона обнаружения наших беспилотных систем. Затем порядок их уничтожения... И, конечно, чтобы ее преодолеть, мы должны принимать другие решения, технические решения, в первую очередь..
– сказал командующий ВМС.
В то же время он отметил, что украинская сторона должна быть более гибкой и умной, а также идти в технологиях всегда впереди. И те дроны, которые морские были просто камикадзе, это уже почти история.
"Сейчас все дроны, морские дроны, уже сами по себе должны нести на себе разнообразное оружие, с различными направлениями применения, чтобы быть эффективными и иметь успех", – заметил вице-адмирал.
На вопрос о том, есть ли в России аналоги таких морских дронов, командующий ВМС отметил, что силы России "пытаются это сделать".
Их было несколько применений, более или менее удачных. И они работают над этим. И мы тоже готовимся для того, чтобы отражать эти дроны, возможные их применения. Поэтому, как и тогда, во время войны на суше для них это было новое, а сейчас, вы видите, сейчас идет война дронов. Тоже самое и на море: они тоже готовятся сделать такие же вещи,
– подчеркнул Неижпапа.
Поэтому, по словам командующего Военно-Морских Сил, украинская армия тоже к этому готовится, чтобы не только самим применять дроны против противника, но и защищаться от них.