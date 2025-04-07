Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Військово-Морських сил України Олексія Неїжпапи в інтерв'ю "Крим.Реалії".

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Що розповів командувач ВМС про атаки морськими дронами

Олексій Неїжпапа розповів, що колись українські військові спокійно могли зайти в Севастопольську бухту на дронах, зараз це не так просто.

Тому що противник зробив ешелоновану систему оборони. Починає з ешелонованої системи виявлення, дальні, середні, ближня зона виявлення наших безпілотних систем. Потім порядок їхнього знищення… І, звісно, щоб її подолати, ми повинні приймати інші рішення, технічні рішення, в першу чергу…

– сказав командувач ВМС.

Водночас він наголосив, що українська сторона повинна бути гнучкішою та розумнішою, а також іти в технологіях завжди попереду. І ті дрони, які морські були просто камікадзе, це вже майже історія.

"Зараз всі дрони, морські дрони, вже самі по собі повинні нести на собі різноманітну зброю, з різними напрямками застосування, щоб бути ефективнішими й мати успіх", – зауважив віцеадмірал.

На запитання про те, чи є в Росії аналоги таких морських дронів, командувач ВМС зазначив, що сили Росії "намагаються це зробити".

Їх було декілька застосувань, більш-менш вдалих. І вони працюють над цим. І ми теж готуємося для того, щоб відбивати ці дрони, можливі їх застосування. Тому, як і тоді, під час війни на суходолі для них це було нове, а зараз, ви бачите, зараз йде війна дронів. Теж саме і на морі: вони теж готуються зробити такі ж речі,

– підкреслив Неїжпапа.

Тому, за словами командувача Військово-Морських Сил, українська армія теж до цього готується, щоб не тільки самим застосовувати дрони проти противника, але й захищатися від них.