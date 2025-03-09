Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Militarnyi.

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Що відомо про оновлений український дрон

Так, відео модернізованого морського дрона показали російські воєнкори. Згідно з їхньою заявою, відео було зняти під час атаки українських безпілотників на газовидобувну інфраструктуру в Чорному морі.

На відео видно, як український морський дрон випустив по цілі або менший дрон, або легку торпеду, після чого почав розворот на зворотний курс. Точно визначити, який саме засіб ураження використано, на жаль, не дозволяє якість відео.

Російські пропагандисти заявляють, буцімто на відео дрон "Магура-Вєном", оснащений спареним ПЗРК і двома кулеметами. Проте аналітики зазначають, що у відкритому доступі знайти хоча б якісь згадки про існування такого дрона не вдалося.

Росіяни проілюстрували новину графічним зображенням дрона KATRAN "VENOM", однак дрон знятий на відео має значні конструктивні відмінності від цієї ілюстрації. Тому визначити, який саме дрон переобладнали поки що неможливо.

Зображення морського дрона KATRAN "VENOM" / фото з відкритих джерел