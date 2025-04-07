Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Україна зможе моніторити дотримання перемир'я у Чорному морі, – Неїжпапа

Як в Україні оцінюють перемир'я в Чорному морі

Після переговорів 25 березня США і Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі та заборону використання комерційних суден у військових цілях.

У коментарі журналістам військові зауважують, що перемир'я у Чорному морі може захистити порти від російських атак БпЛА та ракет. Разом з тим, це також може означати відмову України від стратегічної переваги на морі.

До прикладу, голова українського судноплавної агенції Таріель Хаджишвілі вважає, що єдина сторона, яка хоче припинення вогню, – це Росія, тому що вона більше не контролює Чорне море.

"Я не хочу припинення вогню", – додав Хаджишвілі.

Журналісти зауважують, що скептицизм щодо перемир'я у Чорному морі посилився після того, як Росія висунула свої умови до припинення вогню. Так, Росія вимагала скасування деяких західних економічних санкцій і повернення до попередньої зернової угоди, підтриманої ООН. Водночас капітан українського патрульного катера Михайло, який супроводжує комерційні судна біля берегів України, заявив, що новим коридором зараз проходить більше суден, аніж під час минулої зернової угоди.

Відтак, як пише NYT, особливої переваги для України у перемир'ї у Чорному морі немає.

Усе, що Україна могла б отримати від припинення вогню, – це припинення російських ударів по її портах. Унаслідок цих атак було пошкоджено кілька суден і знищено безліч контейнерів і зерносховищ,

– пишуть журналісти.

До слова, речник ВМС України Дмитро Плетенчук також наголосив, що для України припинення вогню у Чорному морі означає насамперед припинення атак на портову інфраструктуру, щоб зерновий коридор міг працювати стабільно і без збоїв.

"Нічого більшого Росія не може нам запропонувати в цій угоді", – додав Плетенчук в коментарі ЗМІ.

Журналісти резюмують, що поки залишається незрозумілим, чи набуде чинності режим припинення вогню. Хоча Росія й утримується від ударів по українських портах, однак під час комбінованої атаки 6 квітня Москва здійснювала пуски ракет з Чорного моря.

Крім того, голова Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко вважає, що Росія може використати перемир'я у Чорному морі, щоб перемістити частину своїх кораблів назад у центральну частину Чорного моря для можливості швидкої контратаки.