Растущий риск для России: BBC проанализировала, как морские дроны меняют ход войны

Украина в войне против России активно использует морские дроны. Они позволяют наносить серьезные потери врагу и влияют на ход войны.

Собственно, журналисты проанализировали, как использование морских дронов меняет ход войны. Обозреватели отмечают, что это набирающая обороты новая форма морских технологий.

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Влияние морских дронов на войну

Развертывание Украиной морских дронов при относительно небольших затратах знаменует собой новую эру морской войны. По мнению некоторых аналитиков, эта тактика представляет все больший риск для России,

– отмечают в издании.

Обозреватели пишут, что морские дроны труднее обнаруживать на радарах, если сравнивать с военно-морскими судами. А все потому, что они двигаются низко над водой и не слишком сильно шумят.

В издании пишут, что у Украины нет значительного Военно-морского флота. В то же время морские дроны смогли остановить Россию, которая планировала установить полный контроль над Черным морем. Соответствующее мнение озвучила профессор Норвежского института оборонных исследований Катажина Зиск.

Атака на военно-морскую базу в Севастополе в октябре 2022 года стала первым в мире случаем, когда использовали морские и воздушные дроны.

Журналисты ссылаются на данные GeoConfirmed. Это организация, которая анализирует спутниковые и другие открытые изображения. Согласно имеющимся сведениям, в результате атаки повреждения получили по меньшей мере три российских судна. С этого времени Россия существенно усилила оборону вокруг базы.

Вспоминают журналисты также случай, произошедший в сентябре в Севастополе. После атаки ранения получили 24 оккупанта. А саму атаку совершили три беспилотных катера, утверждали россияне.

Зиск считает, что морские дроны нуждаются в усовершенствовании. В то же время отмечает, что украинская стратегия привлекла международное внимание и "подталкивает другие военно-морские силы к разработке подобных систем и практике их применения".

Заметим, что Украина эффективно использует не только морские дроны. Так, в ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у Евпатории. Во время нее удалось уничтожить российский комплекс ПВО "Триумф", который стоит 1,2 миллиарда долларов. Для этого использовали дроны и ракеты "Нептун".