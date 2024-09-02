В результате атаки беспилотников в ночь на 1 сентября на Московском НПЗ вспыхнул масштабный пожар, который принес большие разрушения врагу.

Как сообщили агентству Reuters три источника, Московский нефтеперерабатывающий завод Газпромнефть приостановил работу комбинированной установки Euro+ после атаки. По словам источников, завод может возобновить переработку нефти на установке Euro+ только после ремонта через примерно пять – шесть дней.

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Какие последствия атаки на Московский НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод на юго-востоке российской столицы был атакован беспилотниками ночью 1 сентября, соответствующий "инцидент" и текущую ситуацию на объекте в Газпромнефть комментировать западным журналистам отказались.

По итогам 2011 года Газпромнефть входила в пятерку крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний по объемам добычи и в тройку по объемам переработки нефти.

Отмечается, что установка Euro+ составляет около 50% общей мощности первичной переработки завода. За год она может перегнать шесть миллионов тонн сырой нефти

Напомним, кремлевская власть заявила, что БпЛА якобы сбили возле Московского нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Дрон, якобы, уже после падения повредил отдельное техническое помещение Московского НПЗ.