В Старобельске атаковали администрацию оккупантов

В Старобельске, что на оккупированной Луганщине, зафиксировали прилет. Целью стала администрация оккупантов.

Об этом сообщил советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко.

Что известно о прилетах по оккупантам на Луганщине?

Отмечается, что шума в Старобельске навели дроны-камикадзе.

Прозвучало по меньшей мере два взрыва. О первом сообщили в 11:57, о втором – в 12:22.

Атакованное админздание использует оккупационная власть и коллаборационисты.

На опубликованных фото видны серьезные повреждения и пожар.

Последствия атаки

Оккупационные СМИ сообщают, что в результате удара якобы пострадали два человека: девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Последний находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Последствия обстрела / Фото из соцсетей

