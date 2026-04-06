Об этом сообщил советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко.
Смотрите также По меньшей мере 3 попадания: появились новые детали ночной атаки на нефтяной терминал "Шесхарис"
Что известно о прилетах по оккупантам на Луганщине?
Отмечается, что шума в Старобельске навели дроны-камикадзе.
Прозвучало по меньшей мере два взрыва. О первом сообщили в 11:57, о втором – в 12:22.
Атакованное админздание использует оккупационная власть и коллаборационисты.
На опубликованных фото видны серьезные повреждения и пожар.
Оккупационные СМИ сообщают, что в результате удара якобы пострадали два человека: девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Последний находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Последствия обстрела / Фото из соцсетей
Недавно был прилет по Белгороду
Подобный случай произошел 31 марта в Белгороде.
Тогда FPV-дрон атаковал здание правительства Белгородской областиі. Ударом на здании повреждены фасад и остекление.
Пострадал начальник административно-хозяйственного отдела Вячеслав Бескоровайный. У него были осколочные ранения ног, живота и руки.