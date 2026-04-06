Про це повідомив радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко.

Що відомо про прильоти по окупантах на Луганщині?

Зазначається, що шуму у Старобільську навели дрони-камікадзе.

Пролунало щонайменше два вибухи. Про перший повідомили об 11:57, про другий – о 12:22.

Атаковану адмінбудівлю використовує окупаційна влада та колаборанти.

На опублікованих фото видно серйозні пошкодження та пожежу.

Наслідки атаки: дивіться відео

Окупаційні ЗМІ повідомляють, що унаслідок удару нібито постраждали двоє людей: дівчина 2001 року народження та чоловік 1946 року народження. Останній перебуває у тяжкому стані у реанімації.

Наслідки обстрілу / Фото із соцмереж

