Про це повідомив радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко.
Дивіться також Щонайменше 3 влучання: з'явилися нові деталі нічної атаки на нафтовий термінал "Шесхаріс"
Що відомо про прильоти по окупантах на Луганщині?
Зазначається, що шуму у Старобільську навели дрони-камікадзе.
Пролунало щонайменше два вибухи. Про перший повідомили об 11:57, про другий – о 12:22.
Атаковану адмінбудівлю використовує окупаційна влада та колаборанти.
На опублікованих фото видно серйозні пошкодження та пожежу.
Окупаційні ЗМІ повідомляють, що унаслідок удару нібито постраждали двоє людей: дівчина 2001 року народження та чоловік 1946 року народження. Останній перебуває у тяжкому стані у реанімації.
Наслідки обстрілу
Нещодавно був приліт по Бєлгороду
Подібний випадок стався 31 березня у Бєлгороді.
Тоді FPV-дрон атакував будівлю уряду Бєлгородської області. Ударом на будівлі пошкоджено фасад та скління.
Постраждав начальник адміністративно-господарського відділу В'ячеслав Безкоровайний. У нього були осколкові поранення ніг, живота та руки.