Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что пока нет открытой информации о деталях удара по аэродрому. Также в ГУР сообщили, что в ночь на 25 ноября осуществлены атаки на важные российские военные объекты, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях.

Важно Ракеты ATACMS, вероятно, уничтожили вражескую систему ПВО в Курской области

Не должно быть у россиян аэродромной сети

Самусь отметил, что по всем российским аэродромам, которые расположены во фронтовой зоне вокруг Украины, нужно наносить удары. У россиян вообще не должно быть аэродромной сети, которая бы позволяла проводить авиационные налеты или осуществлять другие воздушные операции.

Россия, пользуясь своим преимуществом в воздухе, проводит наступательные действия уже более года. Мы говорили еще с момента проведения украинской контраступальной операции летом 2023 года, что нашей самой большой проблемой является воздушное преимущество россиян,

– подчеркнул он.

Однако с того момента, по его мнению, мало что изменилось. Наши партнеры предоставив Украине истребители F-16, не передали нам дальнобойные ракеты "воздух – воздух". Это позволяет россиянам продолжать массово использовать КАБы. В последнее время российские штурмовики Су-25 даже заходят для непосредственной наземной поддержки российских войск.

Это означает, что российскую аэродромную сеть надо ликвидировать, так же как и тактическую авиацию – штурмовики, бомбардировщики, и армейскую авиацию – вертолеты, которые могут базироваться на аэродромах подскока или базирования,

– отметил заместитель директора Центра исследований армии.

Также нужно атаковать российские командные пункты. В частности, был нанесен удар по командному пункту в Курской области.

Но это должны быть не единичные эпизоды, а стратегическая кампания по уничтожению всей вражеской инфраструктуры, которая размещена на территории России в 300-километровой зоне от границы с Украиной,

– резюмировал Михаил Самусь.

Напомним, что ночью 25 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам россиян на территории Брянской, Калужской и Курской областей.

В частности в Курской области было атаковано якобы ракетами ATACMS российский военный аэродром "Халино".

Также произошло поражение нефтебазы в Калужской области. Кроме того, Силы обороны, предположительно, атаковали арсенал России в Брянской области.