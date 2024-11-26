Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що наразі немає відкритої інформації щодо деталей удару по аеродромі. Також у ГУР повідомили, що в ніч на 25 листопада здійснено атаки на важливі російські військові об'єкти, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях.

Важливо Ракети ATACMS, ймовірно, знищили ворожу систему ППО у Курській області

Не має бути у росіян аеродромної мережі

Самусь зазначив, що по всіх російських аеродромах, які розташовані у фронтовій зоні довкола України, потрібно завдавати ударів. У росіян взагалі не має бути аеродромної мережі, яка б дозволяла проводити авіаційні нальоти або здійснювати інші повітряні операції.

Росія, користуючись своєю перевагою в повітрі, проводить наступальні дії вже понад рік. Ми говорили ще з моменту проведення української контраступальної операції влітку 2023 року, що нашої найбільшою проблемою є повітряна перевага росіян,

– підкреслив він.

Проте з того моменту, на його думку, мало що змінилося. Наші партнери надавши Україні винищувачі F-16, не передали нам далекобійні ракети "повітря – повітря". Це дозволяє росіянам продовжувати масово використовувати КАБи. Останнім часом російські штурмовики Су-25 навіть заходять для безпосередньої наземної підтримки російських військ.

Це означає, що російську аеродромну мережу треба ліквідувати, так само як і тактичну авіацію – штурмовики, бомбардувальники, і армійську авіацію – вертольоти, які можуть базуватися на аеродромах підскоку або базування,

– наголосив заступник директора Центру досліджень армії.

Також потрібно атакувати російські командні пункти. Зокрема, було завдано удару по командному пункту в Курській області.

Але це мають бути не поодинокі епізоди, а стратегічна кампанія зі знищення всієї ворожої інфраструктури, яка розміщена на території Росії у 300-кілометрової зони від кордону з Україною,

– резюмував Михайло Самусь.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада Сили оборони України завдали ударів по важливих військових об’єктах росіян на території Брянської, Калузької та Курської областей.

Зокрема у Курській області було атаковано нібито ракетами ATACMS російський військовий аеродром "Халіно".

Також відбулось ураження нафтобази в Калузькій області. Крім того, Сили оборони, імовірно, атакували арсенал Росії в Брянській області.