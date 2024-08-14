Местные слышали примерно 10 взрывов: кадры атаки вблизи Саваслейки
В России неспокойно, там слышали взрывы в районе аэродрома, откуда взлетают МиГи-31К. Там заявляют об атаке дронами.
В ночь на 14 августа якобы слышали взрывы в районе аэродрома Саваслейка. В сети показали видео вероятной атаки, передает 24 Канал.
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В России заявляют о работе ПВО
Жители Нижегородской области сообщают об атаке беспилотников. По информации местных жителей, было примерно 10 взрывов.
Дрон, который летел к Саваслейке: смотрите видео
По словам очевидцев, территория рядом с авиабазой Саваслейка сейчас перекрыта.
Губернатор области заявил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Кроме этого, по его словам, пострадавших нет, однако стоит помнить, что заявлениям врага не стоит доверять.
Момент взрыва: смотрите видео
Ранее в России под атакой оказался аэродром в Липецке. Во время атаки на Липецкий аэродром был также поражен склад управляемых авиационных бомб, которыми агрессорка постоянно терроризирует наши мирные города.