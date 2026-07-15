Россия могла использовать ретрансляторы в Беларуси для нанесения удара по АЗС в Житомирской области, – "Флеш"

Во время атаки на заправку в Малине Житомирской области россияне, вероятно, использовали ретрансляторы в Беларуси. Судя по движению дрона, нанесшего удар по АЗС, им, возможно, управляли вручную с помощью камеры.

Об этом сообщил военный эксперт и советник Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как россияне могли использовать ретрансляторы в Беларуси для нанесения удара по Житомирской области?

Вражеский управляемый реактивный дрон "Шахед" утром 15 июля совершил атаку на АЗС в Малине. Дрон пролетел вдоль границы с Беларусью, почему полетел прямо над трассой, а вскоре развернулся над железной дорогой и направился к заправке в Малине.

Такое поведение характерно для ручного управления БПЛА по камере,

– пояснил "Флеш".

Он также уточнил, что расстояние от точки атаки до границ с Россией составляет 260 километров. Это, как заверил Бескрестнов, слишком далеко для работы прямого радиоканала. При этом других "Шахедов" (возможных ретрансляторов) в это время в воздухе не было.



Расстояние от Малина до границы с Россией / Изображение со страницы "Флеша"

При этом "Флеш" подчеркнул, почему окончательные выводы сделают профильные службы и подразделения после детального изучения обстоятельств ситуации.

"Противнику очень нужно и важно проводить атаки на западную часть Украины с помощью "Шахедов" с онлайн-управлением, но без ретрансляторов в Беларуси они не могут этого делать", – отметил Бескрестнов.

Он также высказал предположение о том, почему ретрансляторы могут устанавливаться на территории Беларуси даже без ведома властей.

При этом "Флеш" не уверен в том, сможет ли самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко "устоять перед настойчивой просьбой о ретрансляторах".

Напомним, ранее Бескрестнов объяснял, почему возобновить использование ретрансляторов на территории Беларуси можно за несколько часов. "Команда каких-то инженеров может сделать это за несколько часов", – уточнил он. При этом недавнее отключение ретрансляторов после ультиматума Зеленского существенно затруднило нанесение ударов по западным регионам Украины, в частности атаки с использованием "Шахедов" по объектам "Укрзализныци" между Ковелем и Киевом.