Советник Минобороны и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью NV подробно объяснил, в чем заключается проблема с ретрансляторами и как их массовое отключение повлияло на атаки дронов.

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Что рассказал "Флеш" о ретрансляторах?

В последнее время украинские специалисты не фиксируют активности российских ретрансляторов на территории Беларуси. В то же время Бескрестнов подчеркнул, что возобновить их работу можно очень быстро – для этого достаточно установить антенну, необходимое оборудование на башне, подключить систему к контейнеру и интернету. "Команда инженеров может сделать это за несколько часов", – пояснил он.

По словам "Флкша", отключение ретрансляторов имеет важное значение, поскольку около 90% российских разведывательных беспилотников, совершавших полеты над Киевом и Киевской областью, использовали именно белорусскую инфраструктуру.

В частности, вблизи Славутича, недалеко от украинско-белорусской границы, располагалась диспетчерская вышка, которая давала россиянам возможность эффективно координировать разведку над столичным регионом благодаря относительно небольшому расстоянию до Киева, составлявшему около 130 километров.

Он также отметил, что прекращение работы ретрансляторов существенно затруднило атаки на западные области Украины. По словам советника, зимой вражеские войска активно применяли дроны типа "Шахед" с онлайн-управлением для нанесения ударов по объектам "Укрзализныци" на участке между Ковелем и Киевом.

Россияне запускали "Шахеды" с онлайн-управлением и проводили атаки на "Укрзализныцю", эту ветку между Ковелем и Киевом, без перерыва с помощью Mesh-"Шахедов" с онлайн-управлением. И это было благодаря тому, что в Беларуси работали ретрансляторы,

– отметил "Флеш".

Кроме того, Безкрестнов сообщил, что около 80% российских ударных беспилотников используют Mesh-сети для связи и управления, тогда как примерно 20% оснащены LTE-модемами.

Такие модемы могут подключаться к коммерческим мобильным сетям в Беларуси, что, по его словам, объясняет полеты отдельных российских дронов вдоль украинско-белорусской границы. Благодаря доступу к мобильной связи они способны поддерживать связь на расстоянии до 20–30 километров от границы на территории Украины.

Что этому предшествовало?

Осенью 2025 года Россия развернула на территории Беларуси ретрансляторы, которые использовались для улучшения управления беспилотниками и повышения точности ударов по Украине. После того как президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум об их отключении, белорусские власти согласились деактивировать это оборудование.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что такой шаг свидетельствует о нежелании Александра Лукашенко еще глубже втягивать Беларусь в полномасштабную войну. По их мнению, он пытается сохранить стратегическое партнерство с Россией, одновременно избегая шагов, которые могут окончательно лишить Беларусь даже ограниченной самостоятельности.