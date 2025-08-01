Харьковская область в течение ночи 1 августа находилась под воздушным ударом врага. Среди прочего он применил и БпЛА.

У МВА Балаклеи сообщили о последствиях одной из таких атак. 24 канал пишет, что известно на данный момент.

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Удар дронами по Балаклее 1 августа: что известно?

Воздушную тревогу в Харьковской области объявляли несколько раз. Во время одного из опасных периодов враг применил ударные беспилотники по Балаклее.

Около 3 ночи руководитель Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов сообщил в социальных сетях, что город пострадал от воздушной атаки врага.

В результате очередной вражеской атаки, осуществленной с помощью ударных БпЛА, зафиксировано несколько попаданий по территории города Балаклея,

– написал он в телеграмме.

И добавил, что удары пришлись на гражданское промышленное предприятие. Там возник пожар, но, к счастью, пострадавших нет.

Этой же ночью была информация о взрывах в Черкассах. О последствиях там пока ничего не известно.

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