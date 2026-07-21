Взрывы фиксировались и в Анапе, а также на оккупированных россиянами территориях. Об этом пишут OSINT-аналитики. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Что известно об атаке на Белгород?

Местные власти подтвердили, что по городу были нанесены ракетные удары. Там утверждают, что обошлось без пострадавших, однако о повреждениях не сообщают.

Зато OSINT-аналитики пишут о вероятных попаданиях по энергетической инфраструктуре. Так, после атаки в части города пропала вода. На некоторых широко распространенных кадрах слышно, как в городе звучит воздушная тревога и взрывы на ее фоне.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео очевидцев

Неспокойно было также в Анапе Краснодарского края. Туда заглянули беспилотники. Местные жители зафиксировали момент возможного "прилета" – на видео видна мощная вспышка на фоне атаки дронов.

Удар по Анапе: смотрите видео. Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Вместе с тем беспилотники также продолжили проводить атаки на оккупированных украинских городах. Под ударом оказались Мариуполь в Донецкой области, а также Симферополь в Крыму.

К слову, также упомянем и другие чрезвычайные ситуации на территории России. Как раз 21 июля после объявления ракетной опасности взрывы прогремели в Липецке. Сообщается, что там, вероятно, произошел удар по местной ТЭЦ.

А под Петербургом вспыхнул пожар в индустриальном парке "Ладога", где расположена целая серия предприятий.

Накануне, 20 июля, Московская область пережила одну из самых массированных атак беспилотников. По данным российских властей, в направлении региона летело более 400 БПЛА. Несмотря на работу ПВО, возникли пожары, в частности, на логистическом комплексе "Южные ворота" и складах Wildberries.