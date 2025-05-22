Как рассказал 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, говоря о российских технологиях, стоит понимать, что это технологии прошлого века. Так называемые "современные" датируются 2000-ми годами.

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Насколько критический удар

Большинство российских заводов активно могут выпускать ту микроэлектронику, которая применялась еще в советских или постсоветских ракетах. Например, радиовысотомеры или инерционные системы навигации – электронику для этих средств выпускали на заводе "Интеграл" в Беларуси.

Недавно Беларусь увеличила количество своих производственных мощностей. Безусловно, кое-что они модернизируют и могут выпускать более современную электронику. Но даже она датируется 2000-ми годами.

То есть мы не говорим о самых современных микрочипах. То, что активно использует Россия в авиации, вооружении – все это в свое время они частично технологически украли в Европы. Вспомним, что практически все самолеты Павла Сухого использовали французскую авиацию,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Говоря о новой атаке, стоит понимать, что удары по таким местам – это болезненные удары по элементам, которыми оснащено большинство вооружения России. В дальнейшем они должны привести к потере количества средств, которые страна-агрессор сможет производить.

"Такие малые элементы имеют большое значение. Это может остановить, например, полную линейку вооружения. Посмотрите сколько "Шахедов" запускают по Украине. Это из-за того, что большинство компонентов россияне получили, тогда они могут собрать дрон и отправить его на фронт", – добавил Анатолий Храпчинский.

Когда россияне теряют возможности что-то производить или останавливаются производственные мощности в результате удара по определенным цехам – это приводит к уменьшению изготовления таких средств. Важно наносить удары дронами по научным базам, там, где хранится важная рабочая, конструкторская документация, эталонные образцы вооружения, в общем все то, что имеет интеллектуальную ценность.

Напомним, город Болхов Орловской области России расположен в 500 километрах от Киева. Оккупанты подтвердили, что под атакой беспилотников находился завод полупроводниковых приборов. Там производят микросхемы, полупроводники, индикаторы, которые нужны для систем связи, РЭБов, военных тренажерах.