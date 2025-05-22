Як розповів 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, говорячи про російські технології, варто розуміти, що це технології минулого століття. Так звані "сучасні" датуються 2000-ми роками.

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Наскільки критичний удар

Більшість російських заводів активно можуть випускати ту мікроелектроніку, яка застосовувалась ще в радянських або пострадянських ракетах. Наприклад, радіовисотоміри або інерційні системи навігації – електроніку для цих засобів випускали на заводі "Інтеграл" у Білорусі.

Нещодавно Білорусь збільшила кількість своїх виробничих потужностей. Безумовно, дещо вони модернізують і можуть випускати більш сучасну електроніку. Але навіть вона датується 2000-ми роками.

Тобто ми не кажемо про найсучасніші мікрочіпи. Те, що активно використовує Росія в авіації, озброєнні – все це свого часу вони частково технологічно вкрали у Європи. Пригадаймо, що практично всі літаки Павла Сухого використовували французьку авіацію,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Говорячи про нову атаку, варто розуміти, що удари по таких місцях – це болючі удари по елементах, якими оснащено більшість озброєння Росії. Надалі вони мають призвести до втрати кількості засобів, які країна-агресорка зможе виробляти.

"Такі малі елементи мають велике значення. Це може зупинити, наприклад, повну лінійку озброєння. Подивіться скільки "Шахедів" запускають по Україні. Це через те, що більшість компонентів росіяни отримали, тоді вони можуть зібрати дрон і відправити його на фронт", – додав Анатолій Храпчинський.

Коли росіяни втрачають можливості щось виготовляти або зупиняються виробничі потужності внаслідок удару по певних цехах – це призводить до зменшення виготовлення таких засобів. Важливо завдавати ударів дронами по наукових базах, там, де зберігається важлива робоча, конструкторська документація, еталонні зразки озброєння, загалом все те, що має інтелектуальну цінність.

Нагадаємо, місто Болхов Орловської області Росії розташоване за 500 кілометрів від Києва. Окупанти підтвердили, що під атакою безпілотників перебував завод напівпровідникових приладів. Там виробляють мікросхеми, напівпровідники, індикатори, які потрібні для систем зв'язку, РЕБів, військових тренажерах.