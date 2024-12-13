Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC News Украина. Только на третий день после удара удалось найти всех погибших, еще 22 человека получили ранения.

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Лилия Кандыбка: погибла вместе с собакой

Лилия Кандыбка гуляла с собакой в парке недалеко от больницы, когда российская ракета разрушила спокойное утро.

Лилия была мамой 16-летнего Рауля Исмаилова, воспитанника школы смешанных единоборств Rage Academy. Парень рассказывает, что его мама всегда звонила ему во время воздушной тревоги, но в этот раз звонка не было.

Мама, я тебя очень люблю. Прости меня за все... Война закончится, президенты пожмут руки, а я больше не увижу свою маму,

– написал Рауль в своем Instagram.

Вместе с Лилией погиб и ее пес / Фото из семейного архива

Елена Слищенко: не дождалась внучки

Елена Слищенко работала администратором в медицинском центре всего полгода. Ее сын Виталий Слищенко, футболист клуба "Марамуреш" из Ивано-Франковской области, рассказал, что мама с радостью делилась впечатлениями о новой работе.

Мама ждала рождения внучки, но не дождалась,

– сказал Виталий.

Елена Слищенко погибла на работе / Фото из семейного архива

Запорожское спортивное медиа объявило сбор средств для поддержки семьи Виталия.

Елена Кукарских: медсестра с большим сердцем

48-летняя медсестра Елена Кукарских работала в больнице в день трагедии. Ее коллеги вспоминают ее как искреннего, отзывчивого и профессионального человека, который всегда приходил на помощь.

С любовью к своему делу, всегда в нужную минуту она была рядом,

– отметили в администрации больницы.

Елена Кухарских работала медсестрой / Фото Новокаховская городская территориальная община

Юлия Безух также стала жертвой трагедии

Юлия Безух (Климович) работала администратором в клинике, где произошел удар. В момент трагедии она была на своем рабочем месте. О ее гибели сообщило Новоселовское школьное братство, где Юлию помнят как доброго и отзывчивого человека.

Юлия Безух работала в больнице / Фото Новоселовское школьное братство

Разрушения и последствия атаки

Атака 10 декабря разрушила помещение медицинского центра, кафе и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, пострадали также 20 жилых домов.

Ночью после удара спасатели вытащили из-под завалов двух женщин, которые смогли продержаться под руинами семь часов. Украинская сторона отмечает, что удар по больнице Россия осуществила баллистической ракетой, вероятно, "Искандер М".

Это вторая смертоносная атака на Запорожье менее чем за неделю. Вечером 6 декабря в результате российских ракетных ударов в Запорожье погибли 10 человек, среди которых были двое детей.

