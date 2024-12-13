Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC News Україна. Лише на третій день після удару вдалося знайти всіх загиблих, ще 22 людини отримали поранення.

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Лілія Кандибка: загинула разом із собакою

Лілія Кандибка гуляла з собакою у парку неподалік лікарні, коли російська ракета зруйнувала спокійний ранок.

Лілія була мамою 16-річного Рауля Ісмаїлова, вихованця школи змішаних єдиноборств Rage Academy. Хлопець розповідає, що його мама завжди телефонувала йому під час повітряної тривоги, але цього разу дзвінка не було.

Мама, я тебе дуже люблю. Пробач мені за все… Війна закінчиться, президенти потиснуть руки, а я більше не побачу свою маму,

– написав Рауль у своєму Instagram.

Разом із Лілією загинув і її пес / Фото з сімейного архіву

Олена Слищенко: не дочекалася онучки

Олена Слищенко працювала адміністраторкою у медичному центрі лише пів року. Її син Віталій Слищенко, футболіст клубу "Марамуреш" з Івано-Франківщини, розповів, що мама з радістю ділилася враженнями про нову роботу.

Мама чекала на народження онучки, але не дочекалася,

– сказав Віталій.

Олена Слищенко загинула на роботі / Фото з сімейного архіву

Запорізьке спортивне медіа оголосило збір коштів для підтримки родини Віталія.

Олена Кукарських: медсестра з великим серцем

48-річна медсестра Олена Кукарських працювала у лікарні в день трагедії. Її колеги згадують її як щиру, чуйну та професійну людину, яка завжди приходила на допомогу.

З любов'ю до своєї справи, завжди у потрібну хвилину вона була поруч,

– зазначили в адміністрації лікарні.

Олена Кухарських працювала медсестрою / Фото Новокаховська міська територіальна громада

Юлія Безух також стала жертвою трагедії

Юлія Безух (Климович) працювала адміністраторкою у клініці, де стався удар. У момент трагедії вона була на своєму робочому місці. Про її загибель повідомило Новоселівське шкільне братство, де Юлію пам’ятають як добру та чуйну людину.

Юлія Безух працювла в лікарні / Фото Новоселівське шкільне братство

Руйнування і наслідки атаки

Атака 10 грудня зруйнувала приміщення медичного центру, кав’ярні та припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, постраждали також 20 житлових будинків.

Вночі після удару рятувальники витягли з-під завалів двох жінок, які змогли протриматися під руїнами сім годин. Українська сторона зазначає, що удар по лікарні Росія здійснила балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер М".

Це друга смертоносна атака на Запоріжжя менш ніж за тиждень. Увечері 6 грудня внаслідок російських ракетних ударів у Запоріжжі загинули 10 людей, серед яких були двоє дітей.

