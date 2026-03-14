Ночью на Бровары летели ракеты: в городе много пожаров, есть погибшие и раненые

В ночь на 14 марта Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Враг применил и дроны, и ракеты. Большие потери понес город Бровары.

Воздушную тревогу для Броваров Киевской области объявили после 3-х утра. Именно тогда враг начал бить ракетами.

Какие последствия атаки на Бровары?

Мэр города Игорь Сапожко в 06:27 сообщил, что в результате удара по Броварам погибли два человека. Еще четыре человека ранены. Количество пострадавших может возрасти, ведь люди продолжают обращаться в больницы.

Обратите внимание! Полиция Киевщины сообщает о 3 погибших и 8 раненых в Броварах.

СМИ тем временем публикуют страшные кадры последствий атаки на город. Там возникло много очагов пожаров.

К слову, в целом по области 3 жертвы. Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе. Также там есть пострадавший. Также там горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.

В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.

В Броварском районе повреждены здание общежития, производства и складские помещения.

Последствия удара по Броварам / Фото Ян Доброносов

