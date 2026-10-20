Патрульные показали первые минуты после попадания БПЛА по трассе в Чабанах Киевской области

20 октября Россия совершила атаку на Чабаны под Киевом. Киевские патрульные одними из первых прибыли на помощь.

Они показали видео первых минут после атаки, сообщает Нацполиция.

Что известно об атаке на Чабаны

В результате этой утренней атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Инспекторы патрульной полиции, находившиеся неподалеку, услышали мощный взрыв и немедленно отправились на помощь пострадавшим.

Вместе с другими экстренными службами полицейские оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, тушили охваченные огнем автомобили и регулировали дорожное движение.

Первые минуты после атаки на Чабаны: смотрите видео

Напомним также, что российские войска днем нанесли удар по Институту Стражеска в Киеве. Удар пришелся на операционную на шестом этаже, ранение получил пациент.

Кроме того, в районе Северного моста в Киеве наблюдалось задымление. Сама переправа не пострадала от попаданий, однако проезд по этому участку пока затруднен, поскольку правоохранители фиксируют последствия атаки российских беспилотников непосредственно вблизи сооружения.

Также Россия попала в энергетический объект в Киеве, в нескольких районах отключилось электричество.