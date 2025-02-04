Враг массированно атаковал Черкассы дронами: возникли пожары на территории трех предприятий

В Черкасской области ночью по вражеским беспилотникам работала ПВО. Однако все же есть три возгорания на территории частных предприятий в Черкассах, один пожар до сих пор ликвидируют.

К счастью, сообщений о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черкасскую ОГА и ГСЧС.

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Что известно о ночной атаке на Черкассы

В Черкасской области по воздушным целям ночью работала ПВО. В целом удалось уничтожить 12 дронов типа "Шахед".

Однако не обошлось без последствий. В Черкассах в результате атаки возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном из них ликвидация его еще продолжается.

По предварительным данным, пострадавших нет. Продолжается обследование территории, устанавливаются нанесенный ущерб.

ГСЧС ликвидирует последствия вражеской атаки на Черкассы

Напомним, в ночь на 4 февраля Россия запустила по Украине дроны-камикадзе, взрывы слышали в Киеве и Черкассах. Мониторинговые каналы сообщили о взрывах, которые слышали в Черкассах, в 2:24 4 февраля. Также вражеские дроны зафиксировали и на Киевщине. Сначала тревогу объявили в области, а затем и в самом Киеве. БпЛА двигались на столицу с двух направлений – северного и восточного.