На щастя, повідомлень про постраждалих поки не надходило. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Черкаську ОВА та ДСНС.

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Що відомо про нічну атаку на Черкаси

На Черкащині по повітряних цілях вночі працювала ППО. Загалом вдалося знищити 12 дронів типу "Шахед".

Однак не минулося без наслідків. У Черкасах внаслідок атаки виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному з них ліквідація її ще триває.

За попередніми даними, потерпілих немає. Триває обстеження території, встановлюються завдана шкода.

ДСНС ліквідує наслідки ворожої атаки на Черкаси

Нагадаємо, у ніч проти 4 лютого Росія запустила по Україні дрони-камікадзе, вибухи чули у Києві та Черкасах. Моніторингові канали повідомили про вибухи, які чули у Черкасах, о 2:24 4 лютого. Також ворожі дрони зафіксували і на Київщині. Спочатку тривогу оголосили в області, а потім і у самому Києві. БпЛА рухались на столицю з двох напрямків – північного та східного.