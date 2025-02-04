Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка. Вночі у місті працювала наша протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі.

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Які наслідки ворожої атаки на Київ сьогодні

Віталій Кличко написав, що після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18 поверхової недобудови виявлені уламки дрона.

Руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було,

– зазначив мер.