В Черкасской области сбили ракету и 20 дронов: повреждены дома

Ночью силы ПВО сбили над Черкасской областью российскую ракету и 20 беспилотников. Взрывная волна повредила восемь частных домов, обошлось без пострадавших.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца. С вечера и до утра 12 июля силы противовоздушной обороны успешно отражали массированную атаку России на Черкасскую область.

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Черкасская область под обстрелом

По его словам, в пределах области удалось уничтожить российскую ракету и обезвредить 20 беспилотников. Самое главное – обошлось без травмированных или погибших среди гражданского населения.

Впрочем, взрывная волна от сбитых целей в Черкасском районе повредила 8 частных домов. Также без электроснабжения остались около 50 абонентов, сейчас аварийные бригады работают над восстановлением.

Обследование поврежденных территорий продолжается, власть обещает оказать помощь пострадавшим хозяйствам.

К слову, во Львове 4 раненых после ночного обстрела дронами, повреждены 2 жилых здания на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.

Повреждены два промышленных объекта, произошли возгорания, привлекали пожарных для ликвидации последствий.

Трем пострадавшим оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали.