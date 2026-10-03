Ночной прилет в дронопорт "Цимбулово": NASA показала пожары

В ночь на 3 октября Силы обороны Украины провели атаку по базе запуска беспилотников "Цимбулово" в Орловской области России. Спутниковый мониторинг NASA FIRMS зафиксировал несколько очагов пожаров на территории объекта.

Об этом сообщает Сергей Стерненко.

Что известно об ударе?

Ночью 3 октября Силы обороны нанесли удар по дронопорту "Цимбулово" в Орловской области России.

По данным спутникового мониторинга NASA FIRMS, на территории объекта зафиксировано несколько очагов пожаров. Первые вспышки вблизи места хранения, подготовки и запуска беспилотников система зафиксировала примерно в 01:33. Речь идет о районе координат 53°22'01"N 35°49'13"E.

Удар по "гнезду" российских дронов / Сергей Стерненко

"Цимбулово" используется российскими войсками в качестве базы, связанной с хранением, подготовкой и запуском ударных БПЛА. Именно с таких объектов Россия обеспечивает применение беспилотников на территории Украины.

В то же время пока нет официальной информации о характере повреждений объекта и количестве уничтоженных или поврежденных беспилотников.

В эту же ночь сообщалось об ударе по энергетической инфраструктуре во временно оккупированном Донецке. Информация о последствиях поражения и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Дроны добрались до Донецка: смотрите видео

Кроме того, в Калуге в результате действий российской противовоздушной обороны были повреждены жилые дома.

Поврежденный дом: смотрите видео

Напомним, в ночь на 2 октября Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по 4 ключевым объектам нефтяной инфраструктуры России в Самарской и Волгоградской областях. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары на Волгоградском НПЗ и стратегической нефтесмесительной станции "Самара", которые обеспечивают топливом российскую армию и формируют нефтяной экспорт врага.