В письменном ответе агентству Ritzau пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Дания проинформировала союзников о том, что произошло, пишет TV2.

Как в Альянсе прокомментировали действия России?

Харт подтвердила, что российский корабль обстрелял датский военный вертолет.

Пресс-секретарь НАТО подчеркнула, что это очередной безответственный шаг России, направленный на запугивание союзников.

В то же время она подчеркнула, что Москва не достигла своей цели. Члены Альянса и впредь будут защищать свою территорию и поддерживать Украину.

Инцидент прокомментировали и в Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обвинил Россию в попытке переложить ответственность на Данию.

Он также заявил, что действия России свидетельствуют о намерении дальнейшей эскалации.

Напомним, российский военный фрегат выпустил две сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета. Инцидент произошел в международных водах Балтийского моря недалеко от Гедсера.

Датский вертолет AS-550 Fennec выполнял плановый полет и фотографировал российский корабль, который двигался по международным водам.

По данным датского министерства обороны, одна из сигнальных ракет пролетела очень близко к вертолету.

Такие ракеты не являются боевым оружием, однако их запуск вблизи воздушного судна может создавать опасность для полета.

После атаки Дания вызвала посла России Владимира Барбина для дачи объяснений. Министр обороны Дании Йеппе Бруус назвал ситуацию серьезной и заявил, что российские военные действовали непрофессионально.

Он также подчеркнул, что Дания продолжит следить за российскими военными кораблями в регионе и выполнять свои задачи, несмотря на подобные инциденты.