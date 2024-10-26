В результате удара по Днепру погибли жена и дочь полицейского

В ночь на 26 октября Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Днепре. В результате российского террора погибла жена и дочь полицейского.

Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены, среди них – четверо детей.

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Гибель семьи полицейского

В результате российского удара по жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти,

– сообщили в МВД.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Отмечается, что в Днепре повреждены жилые дома, гаражи, автомобили, медучреждение.

Мэр города Борис Филатов констатировал, что повреждения дома не были следствием падения обломков.

"Никакие не "обломки". Никаких военных целей рядом. Прямое. Попадание. В жилой дом. На 8 квартир. Гражданских людей. Баллистической ракетой", – написал он.

Также добавил, еще один такой же жилой дом разрушен в результате вражеского обстрела. Он сообщил о погибших, а также отметил, что у ребенка оторвало руку.