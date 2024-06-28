Было 2 удара, это центр города, – журналист из Днепра рассказал о российской атаке

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В городе было слышно два взрыва.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Днепра Александр Чиж, заметив, что там, где попали захватчики, нет ни одного военного или инфраструктурного объекта. Он добавил, что говорится о центре города. Отметим, что взрывы в Днепре прогремели вечером 28 июня.

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"Было два удара. Многоэтажка в центре", – сказал Чиж.