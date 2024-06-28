Было 2 удара, это центр города, – журналист из Днепра рассказал о российской атаке
28 июня 2024, 19:50Читати новину українською
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В городе было слышно два взрыва.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Днепра Александр Чиж, заметив, что там, где попали захватчики, нет ни одного военного или инфраструктурного объекта. Он добавил, что говорится о центре города. Отметим, что взрывы в Днепре прогремели вечером 28 июня.
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"Было два удара. Многоэтажка в центре", – сказал Чиж.