Россияне нанесли удар с помощью дрона по общежитию в Днепре: есть пострадавшие

Российские войска продолжают проводить атаки на Днепр с помощью ударных беспилотников. На этот раз под ударом оказалось общежитие одного из учреждений профессионального образования, где после попадания возник пожар.

Об этом сообщили в Днепровской ОГА.

Что известно об ударе по общежитию в Днепре?

Российский беспилотник попал в общежитие одного из профессионально-технических училищ Днепра. В результате удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже.

В результате атаки пострадали две девушки в возрасте 15 и 16 лет. У них диагностировали острую стрессовую реакцию.

Медики оказали обеим пострадавшим необходимую помощь на месте.

Последствия вражеского удара по общежитию в Днепре / Фото: Днепровская ОГА

Ранее сообщалось, что жильцы общежития во время атаки находились в укрытии.

Днем 29 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Днепре с помощью реактивного дрона. Беспилотник попал в перрон, где находились пассажиры. В результате удара погибли 14 человек, среди пострадавших – 11-летний мальчик.