В Днепре из-за атаки "Шахедов" сгорели 4 гражданских самолета: убытки более чем на 100 миллионов

В ночь на 4 апреля российские "Шахеды" совершили массированный налет на аэропорт Днепра. В результате атаки на ангар было полностью уничтожено 4 гражданских самолета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу консалтинговой компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого.

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Какие последствия атаки дронов на Днепр

Как рассказал Ланецкий, один из российских дронов 4 апреля ударил в ангар, который до войны использовало авиаремонтное подразделение авиакомпании Windrose.

В результате попадания ангар полностью сгорел, а вместе с ним и четыре гражданских самолета: Airbus 321, Airbus 320, ATR72. Также уничтожен один бизнес-джет. Авиакомпания спрятала самолеты в ангар, чтобы как-то защитить во время войны, но не помогло,

– отметил он.

Общие убытки от пожара могут составлять более 100 миллионов долларов. Александр Ланецкий отмечает, что это самая большая одновременная потеря украинских авиакомпании после боев за Гостомель в феврале-марте 2022 года, когда, между прочим, был потерян единственный экземпляр крупнейшего самолета в мире АН225 "Мрия".

Заметим, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки "Шахедов" 4 апреля были повреждения в Днепре и пригороде. Он отметил, что изуродованы инфраструктурный объект, два админздания, частный и гостевые дома, хозяйственная постройка и здание, что не эксплуатировалось.