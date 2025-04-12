Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександра Ланецького.

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Які наслідки атаки дронів на Дніпро

Як розповів Ланецький, один з російських дронів 4 квітня вдарив в ангар, який до війни використовував авіаремонтний підрозділ авіакомпанії Windrose.

В результаті попадання ангар повністю згорів, а разом з ним і чотири цивільні літаки: Airbus 321, Airbus 320, ATR72. Також знищено один бізнес-джет. Авіакомпанія сховала літаки до ангару, щоб якось захистити під час війни, але не допомогло,

– зазначив він.

Загальні збитки від пожежі можуть складати більш як 100 мільйонів доларів. Олександр Ланецький зауважує, що це найбільша одночасна втрата українських авіакомпанії після боїв за Гостомель у лютому-березні 2022 року, коли, між іншим, було втрачено єдиний екземпляр найбільшого літака у світі АН225 "Мрія".

Зауважимо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок атаки "Шахедів" 4 квітня були пошкодження у Дніпрі та передмісті. Він зазначив, що понівечені інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда та будівля, що не експлуатувалася.