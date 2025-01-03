Россияне вечером атаковали Днепропетровскую область: есть разрушения и пострадавшие

Россия вечером 3 января нанесла удар по Синельниково на Днепропетровщине. В результате удара пострадал местный житель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. В сети также показали момент прилета по городу.

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Что известно о взрыве на Днепропетровщине

Воздушные силы в 17:29 предупреждали о движении ракеты на Днепропетровщину с юга. Впоследствии там прогремел взрыв.

Камеры зафиксировали момент атаки. На видео видно вспышку и слышен мощный взрыв.

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В Днепропетровской ОВА рассказали, что в результате российской атаки в Синельниково предварительно пострадал один человек. Это 70-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, враг изуродовал 4 частных дома, автомобиль и линию электропередач.

"Информация уточняется", – добавил председатель ОВА Сергей Лысак.