Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. У мережі також показали момент прильоту по місту.
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Що відомо про вибух на Дніпропетровщині
Повітряні сили о 17:29 попереджали про рух ракети на Дніпропетровщину з півдня. Згодом там пролунав вибух.
Камери зафіксували момент атаки. На відео видно спалах та чути потужний вибух.
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У Дніпропетровській ОВА розповіли, що унаслідок російської атаки у Синельниковому попередньо постраждала одна людина. Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.
Окрім того, ворог понівечив 4 приватні будинки, автомобіль і лінію електропередач.
"Інформація уточнюється", – додав голова ОВА Сергій Лисак.