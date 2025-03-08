"Такие удары показывают, что цели у России неизменны": Зеленский отреагировал на атаку по Доброполью

Российские войска цинично ударили ракетами по Доброполью в Донецкой области. Террор врага унес жизни более десятка человек.

Известно, что пострадало более 30 человек, среди которых дети. Владимир Зеленский отреагировал на ужасную атаку россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента.

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Зеленский отреагировал на удар по Доброполью

Вечером 7 марта российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья в Донецкой области.

После прибытия наших служб на место нанесли еще один удар, умышленно по спасателям. Подлая и бесчеловечная тактика для запугивания, к которой часто прибегают россияне,

– подчеркнул президент.

По состоянию на сейчас известно об 11 погибших. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Также более 30 человек ранены, из них 5 детей. Повреждены 8 пятиэтажек и административное здание, пожарную машину.

Лидер поблагодарил все экстренные службы, полиции, ГСЧС, медиков, которые, "несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей от этого террора". Он выразил благодарность всем, кто защищает жизнь, рискуя своей.

"Такие удары показывают, что цели в России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", – резюмировал президент.



Последствия удара по Доброполью / Фото ГСЧС