Россияне еще месяц – полтора будут биться в "стену", – полковник ВСУ о перспективах контрнаступления

Россия бросила все усилия, чтобы продвигаться вперед и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако Россия не сможет это сделать, потому что Украина в течение 8 лет выстраивала линию обороны, которую невозможно пройти.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне потратили много сил и средств, чтобы её пробить, но все там же и сгорели.

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Россия не сможет достичь своих целей

Роман Свитан отметил, что не стоит даже допускать возможность выхода россиян на административные границы Донецкой и Луганской областей. Военный эксперт рассказал, что в течение 8 лет Украина строила в этих областях линию обороны, которую невозможно преодолеть.

Она была специально сделана для того, чтобы ее нельзя было взять. Вот просто невозможно, ее невозможно пробить, потому что после одной линии – вторая, потом еще одна, есть система возврата. Именно такую линию сейчас строит Сергей Наев по северу страны вдоль границы с Россией.

– сказал Свитан.

Он рассказал, что эту линию обороны россияне пытались пробить с гораздо большим количеством сил и средств, но им не удалось этого добиться.

Россия не сможет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей: смотрите видео

"То стадо, которое сейчас есть в районе Донбасса, этот третий набор в одну и ту же часть просто не сможет ее пробить. Там нет никакого механизма, там все правильно рассчитано и построено", – отметил военный эксперт.

Полковник ВСУ считает, что для того, чтобы пробить эту линию, России необходимо готовиться минимум 10 лет, готовить новую технику, обучать людей и только потом начинать штурм.

"Они год бьются в эту стену, и они может еще полтора месяца в неё будут биться, а дальше мы уже начнем двигаться в обратную сторону. За этот месяц – полтора, сколько у них еще осталось, они сожгут остатки своих войск, которые у них еще остались об эту линию, – отметил Роман Свитан.

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