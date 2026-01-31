Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия ударила по машине коммунальщиков в Донецкой области: есть погибший и раненые
31 января, 12:15
2
Обновлено - 12:17, 31 января

Россия ударила по машине коммунальщиков в Донецкой области: есть погибший и раненые

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • 31 января российский дрон ударил по автомобилю коммунальщиков вблизи Славянска, погиб один специалист и двое ранены.
  • Начальник Донецкой ОВА выразил соболезнования семьям погибшего и раненых, подчеркнув мужество коммунальщиков, которые работают под угрозой.

Российские военные продолжают терроризировать Украину постоянными обстрелами. 31 января вблизи Славянска российский дрон ударил по автомобилю коммунальщиков, которые возвращались с ремонта на инфраструктурном объекте.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Смотрите также Из-за российских атак Укрзализныця ограничила движение между Днепром и Запорожьем

Какие последствия атаки на Донецкую область?

К сожалению, в результате российской атаки погиб специалист, который выполнял свою ежедневную работу для общества, еще двое – ранены.


Последствия атаки на Донецкую область / Фото Суспільне Донбас

Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Каждая такая потеря – это трагедия для семьи, коллег и всей общины. Бесконечно благодарю коммунальщиков Донетчины за мужество и ответственность,
– написал Филашкин.

Он добавил, что даже под постоянной угрозой коммунальщики остаются на своих рабочих местах, чтобы в наших городах и селах была жизнь, – и это не просто слова, а печальная и тяжелая военная реальность. Начальник Донецкой ОВА заверил, что украинцы никогда не простят врагу этих преступлений.

Российские атаки на Украину: последние новости

  • Российские войска усилили атаки дронами на логистические пути на участке Богуслав – Петропавловка, используя Starlink-связь. За сутки было зафиксировано десятки ударов, в частности попадание в гражданский автобус. Министерство обороны Украины взяло ситуацию под контроль.

  • Только этой ночью Россия атаковала Украину 85 ударными дронами, из которых 55 были "Шахеды". ПВО уничтожила 64 вражеских БпЛА, но 20 попали на 13 локациях.