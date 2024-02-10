В пламени погибла вся семья прокурора Ольги Путяниной: жуткие детали атаки на Харьков
Источник:Харьковская областная прокуратура
Вечером 9 февраля российская армия цинично атаковала Харьков, в результате чего вспыхнули частные дома. К сожалению, в огненной ловушке оказалась семья прокурора Ольги Путяниной.
В своем доме погибла вся семья из 5 человек – в том числе и дети. Самому младшему мальчику не исполнилось и года, когда пламя унесло его жизнь.
Смотрите также Огненный кошмар в Харькове и атака портов Одесской области: главное о ночной атаке "Шахедами" 10 февраля
Трагическая гибель
В результате циничной атаки России по Харькову погибла вся семья прокурора Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольги Путяниной.
Кроме нее самой в огненной ловушке оказались ее муж, а также трое сыновей. Отмечается, что старшему Алексею было всего 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев. Все они погибли. Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома.
Ольге Сергеевне было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В это время находилась в декретном отпуске,
– поделились в областной прокуратуре.
Семейное фото погибшей в огне семьи / Харьковская областная прокуратура
Тела погибших сильно обгорели – так, что невозможно на месте установить их личность. Правоохранители для окончательного вердикта вынуждены применять ДНК-экспертизу. Как рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов из-за высокой температуры кости младенца превратились почти в пепел.
Ужасная атака врага
- Вечером 9 февраля россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Предварительно три БПЛА типа "Шахед" попали в заправку, в результате чего вспыхнули дома – сгорели 15 частных застроек. Кроме этого, в ловушке оказались люди.
- Как рассказали ранее правоохранители, в огне погибли семь человек. Как теперь стало известно, из них пятеро – это семья Ольги Путяниной, включая ее саму. Отмечается, что семья пыталась спрятаться в ванной. Все время Ольга прижимала 10-месячного Павла к груди, пытаясь спасти. Мужчину нашли в коридоре дома.
- Работники ГСЧС спасли ориентировочно более 50 человек. В результате трагедии трое раненых – две женщины 61 и 39 лет и 45-летний мужчина. У мужчины ожоги 1 – 2 степени, 61-летняя женщина надышалась угарным газом.