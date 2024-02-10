В пламени погибла вся семья прокурора Ольги Путяниной: жуткие детали атаки на Харьков

Вечером 9 февраля российская армия цинично атаковала Харьков, в результате чего вспыхнули частные дома. К сожалению, в огненной ловушке оказалась семья прокурора Ольги Путяниной.

В своем доме погибла вся семья из 5 человек – в том числе и дети. Самому младшему мальчику не исполнилось и года, когда пламя унесло его жизнь.

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Трагическая гибель

В результате циничной атаки России по Харькову погибла вся семья прокурора Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольги Путяниной.

Кроме нее самой в огненной ловушке оказались ее муж, а также трое сыновей. Отмечается, что старшему Алексею было всего 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев. Все они погибли. Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома.

Ольге Сергеевне было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В это время находилась в декретном отпуске,

– поделились в областной прокуратуре.

Семейное фото погибшей в огне семьи / Харьковская областная прокуратура

Тела погибших сильно обгорели – так, что невозможно на месте установить их личность. Правоохранители для окончательного вердикта вынуждены применять ДНК-экспертизу. Как рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов из-за высокой температуры кости младенца превратились почти в пепел.

Ужасная атака врага