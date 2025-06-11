Мужчина под обломками пел гимн Украины: кадры первых минут спасательной операции в Харькове

Россия атаковала жилые кварталы Харькова в ночь на 11 июня. Один из пострадавших мужчин, находясь под завалами, начал петь гимн Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

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В Харькове мужчина под завалами пел гимн Украины

Россияне ночью ударили ударными БпЛА по жилым кварталам Харькова.

Били подло – когда город спит, когда семьи дома. Погибли три человека. Раненых – более шестидесяти. Девять из пострадавших – дети,

– сообщил Белошицкий.

Он добавил, что его группа была одной из первых, которая прибыла на место вражеского удара. Там они вытаскивали людей из-под завалов, тушили пламя, пылающее прямо на людях и спасали.

"И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли – человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить", – подчеркнул заместитель.

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Напомним, что в результате российской атаки на Харьков пострадали 54 человека, еще 2 – погибли. Известно, что россияне ударили по Основянскому и Слободскому районам города.