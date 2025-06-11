Повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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У Харкові чоловік під завалами співав гімн України

Росіяни уночі вдарили ударними БпЛА по житлових кварталах Харкова.

Били підло – коли місто спить, коли родини вдома. Загинули троє людей. Поранених – понад шістдесят. Дев’ятеро з постраждалих – діти,

– повідомив Білошицький.

Він додав, що його група була однією з перших, яка прибула на місце ворожого удару. Там вони витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях та рятували.

"І в цій темряві, серед пилу, диму й болю – чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити", – наголосив заступник.

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Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Харків постраждали 54 людини, ще 2 – загинуло. Відомо, що росіяни вдарили по Основ'янському та Слобідському районах міста.