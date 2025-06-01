Горели дома, магазины и машины: жуткие кадры последствий ночной атаки на Харьков
- Ночью 12 июня российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками.
- Пожары вспыхнули в нескольких районах города. Там горели дома, магазины и авто.
Российские оккупанты не прекращают террор Харькова. Ночью 12 июня, вражеские силы в очередной раз ударили по городу.
В результате действий российской армии зафиксировано немало пожаров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС, где показали кадры последствий атаки по городу.
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Атака по Харькову
Ночью 12 июня Харьков в очередной раз оказался под вражеской атакой БпЛА. В результате ударов противника пострадали люди. Также в городе зафиксированы пожары.
Пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города – горели дома, магазины, авто,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 7:17 в ГСЧС указали, что известно о 14 пострадавших, среди которых 4 ребенка.
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Сейчас на месте работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики.
"Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку", – добавили в ГСЧС.
Там также обнародовали кадры последствий атаки врага.
Последствия атаки по Харькову / Фото ГСЧС