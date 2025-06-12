Внаслідок дій російської армії зафіксовано чимало пожеж. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС, де показали кадри наслідків атаки по місту.

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Атака по Харкову

Вночі 12 червня Харків вкотре опинився під ворожою атакою БпЛА. Внаслідок ударів противника постраждали люди. Також в місті зафіксовано пожежі.

Пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста — горіли будинки, магазини, авто,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 7:17 в ДСНС вказали, що відомо про 14 постраждалих, серед яких 4 дитини.

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Наразі на місці працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники.

"Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку", – додали в ДСНС.

Там також оприлюднили кадри наслідків атаки ворога.

Наслідки атаки по Харкову / Фото ДСНС