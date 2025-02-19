Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы. Игорь Терехов рассказал детали ночной атаки.

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Россияне атаковали Харьков

Терехов рассказал, что около трех часов ночи вражеский дрон нанес удар по Слободскому району города.

Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого и упал БпЛА,

– говорится в сообщении.

Мэр города сообщил, что обошлось без пострадавших. Однако повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы.

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Напомним, что российские захватчики массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Утром в ОВА сообщили, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили.

Пострадало 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.